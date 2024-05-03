В Киеве раскрыли, удалось ли установить контакты с администрацией Telegram Нацсовет Украины: Киеву не удалось установить контакты с администрацией Telegram

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководство Украины не смогло установить официальные контакты с администрацией мессенджера Telegram, заявил первый заместитель главы Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль в эфире телеканала «Рада». Он призвал граждан страны с осторожностью пользоваться этой платформой.

Для того чтобы штрафовать Telegram, нужно понимать, кто это. А мы, к сожалению, знаем лишь один адрес в Дубае, где вроде бы расположена штаб-квартира Telegram. Все наши попытки установить официальные контакты с Telegram пока безуспешны, — сказал он.

Коваль заявил, что Telegram остается российской платформой, и попросил украинцев с осторожностью пользоваться ею. Сославшись на данные исследований, он подчеркнул, что мессенджером пользуются более 70% населения страны.

При этом власти Украины допускают возможность полной блокировки мессенджера в стране, отметил Коваль. По его словам, первым шагом к этому может стать введение запрета на коммуникацию государственных органов в этом приложении.

Начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк ранее сообщил, что Служба безопасности Украины (СБУ) не имеет рычагов воздействия на популярные социальные сети и мессенджеры, в том числе Facebook (деятельность в РФ запрещена) и Telegram. По его словам, проблема заключается в том, что эти компании официально не представлены на Украине.