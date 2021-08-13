В Киеве раскрыли темы переговоров Зеленского с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с главой Белого дома Джо Байденом и канцлером Германии Ангелой Меркель затронет несколько тем, которые кажутся Киеву наиболее важными. Об этом рассказал пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

Он в эфире телеканала «Дом» подчеркнул, что глава государства намерен реанимировать зашедшие в тупик переговоры по Донбассу. Однако, по его словам, всё упирается в «волю России».

Кроме того, Зеленский обеспокоен энергетической безопасностью. Он надеется, что Украине предоставят гарантии о том, что «Северный поток — 2» не сможет навредить интересам страны. Однако Германия заинтересована этим проектом. По словам Никифорова, сторонам придётся «найти какие-то точки соприкосновения», чтобы решить этот вопрос.

Визит Зеленского в США запланирован на конец августа, в рамках которого состоится его встреча с Джо Байденом. По словам председателя фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии, непубличная часть встречи двух президентов пройдёт на повышенных тонах после сделки США и Германии по «Северному потоку — 2».

Как заявлял глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, визит президента страны в Вашингтон станет «историей успеха».