В Киеве раскрыли детали тайного плана Зеленского по Донбассу

https://static.news.ru/photo/9df79a7e-2c24-11eb-9f1c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

План «Б» по Донбассу нынешней власти не отличается от плана бывшего президента Украины Петра Порошенко и основан на введении миротворцев в регион. Об этом заявил советник по информационной политике украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович.

Неофициально говорю о плане «Б». Он дискутируется в кулуарах. И ключевое слово там миротворцы. От плана Порошенко ничем не отличается. Только ходит такая легенда в кулуарах, что в 2016 году почти договорились о миротворцах, но кто-то упёрся из украинской делегации, в итоге план ввода миротворцев был сорван. Сейчас мы нашли способ фактически обеспечить миротворцев. Увеличение специальной мониторинговой миссии ОБСЕ — это мощный элемент контроля, — рассказал политик в интервью ТСН.

Ранее украинские власти передали ОБСЕ свой вариант плана урегулирования конфликта в Донбассе и ожидают от организации согласованный с другими переговорщиками контактной группы единый документ. Об этом сообщил глава делегации Украины в контактной группе Леонид Кравчук. Он напомнил, что 5 ноября передал «План совместных шагов» спецпредставителю главы ОБСЕ на Украине и в контактной группе Хайди Грау, которая должна была предоставить документ России и другим участникам Трёхсторонней контактной группы.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

В 2015 году для урегулирования ситуации в Донбассе были разработаны Минские соглашения. Ряд положений второго Минского соглашения включает в себя предоставление отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого статуса и проведение на этих территориях местных выборов. Механизм реализации этих договорённостей должен проходить по так называемой формуле Штайнмайера. После того как результаты выборов будут признаны ОБСЕ, в силу вступит закон «Об особом порядке местного самоуправления», писал NEWS.ru.