В Киеве раскрыли цель ВСУ в условиях российского наступления Генерал Павлюк: ВСУ рассчитывают сформировать 10 новых бригад

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины рассчитывают сформировать 10 новых бригад, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк в интервью для The Economist. По его словам, такие меры принимаются в условиях нового наступления российских войск.

Одной из наиболее неотложных задач, стоящих перед генералом, является создание десяти новых бригад для подготовки к российскому наступлению. Хотя живая сила вызывает беспокойство с декабря, когда мобилизация в значительной степени застопорилась, — сказано в материале.

При этом Павлюк, как уточняет издание, делает ставку именно на технику, а не на живую силу. Предполагается, что новые формирования будут задействованы для защиты Киева. Генерал считает, что ВС России не отказались от идеи взять столицу Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наступление ВС России на севере Харьковской области. По его словам, украинская сторона знала о планах российской армии, поэтому командование ВСУ «все рассчитало». Зеленский добавил, что в Киеве пока не знают, какие резервы Москва готова бросить в бой на этом направлении, однако на границе региона уже идут ожесточенные бои. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.