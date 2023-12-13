В Киеве прозвучали взрывы

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Несколько взрывов прозвучало в Киеве, сообщило украинское издание «Общественное». После этого прозвучала воздушная тревога. Городская военная администрация призвала жителей оставаться в укрытиях.

Спустя две минуты сирены включились в Киевской и Черниговской областях, свидетельствуют данные Министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карт ведомства, объявленную ранее тревогу в двух областях отменили спустя 40 минут.

Ранее украинцы сообщили в соцсетях о взрывах в центральных районах Киева и со стороны аэропорта Жуляны. После взрывов в нескольких районах города пропало электричество. В пресс-службе Минэнерго Украины уточнили, что без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центре украинской столицы. Мэр города Виталий Кличко также заявил о работе ПВО.

До этого украинские власти объявили воздушную тревогу на всей территории государства, свидетельствуют данные Министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карт ведомства, сначала сигнал прозвучал в столице Украины. В 13:22 по московскому времени тревога звучала во Львовской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.