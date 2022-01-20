В Киеве начали проверку сообщения о минировании офиса Зеленского

Анонимное сообщение о минировании офиса президента Украины Владимира Зеленского поступило в полицию, сообщает Telegram-канал украинского издания Vesti.ua. Вход на территорию сейчас ограничен. Здание проверяют специалисты. Сам глава государства находится с визитом в Польше.

О минировании корреспонденту издания Валентину Банных сообщили сотрудники правоохранительных органов, стоящие в оцеплении на Банковой улице в Киеве, где расположено здание офиса украинского президента. Отмечается, что рядом стоит машина скорой помощи, происходят проверки. При этом сотрудников администрации Зеленского пускают на рабочее место.

Ранее на Украине в офисе президента Владимира Зеленского в Киеве неизвестный мужчина попытался покончить с собой. Об этом сообщила пресс-служба муниципальной охраны на своей странице в Facebook. Совершить суицид мужчине помешали полицейские. После этого неизвестный был передан в руки следователей.