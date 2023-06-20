В Киеве пропал свет и остановился электротранспорт

Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

В нескольких районах Киева исчез свет и остановился электротранспорт, сообщает Telegram-канал Klymenko Time. В канале отметили, что причина сбоя в настоящий момент неизвестна.

Во многих районах Киева исчез свет, также остановился электротранспорт, — указано в сообщении.

Утром 20 июня во Львове в результате ночных обстрелов загорелся объект критической инфраструктуры. По словам главы местной облгосадминистрации Максима Козицкого, при обстрелах и возгорании никто не пострадал. На месте работают экстренные службы города.

В ночь на 19 июня воздушная тревога была объявлена в Сумской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Украинский телеканал ТСН передал, что в Одессе раздался сильный взрыв. Издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Запорожье.

16 июня украинские СМИ писали о взрывах в Киеве и Киевской области, а также о работе ПВО в регионе. Мэр украинской столицы Виталий Кличко уточнил, что взрыв произошел в Подольском районе. Почти по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.