В Киеве прокомментировали слова Зеленского о «превентивном ударе» по России Представитель Зеленского Никифоров разъяснил слова президента о «превентивном ударе» по РФ

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Пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров разъяснил, что означали слова его президента о «превентивном ударе» по России. Он заверил, что украинский лидер не призывал применить ядерное оружие против РФ, пишет «Страна.ua».

Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну. Напомню, что единственные меры, о которых тогда говорилось, были превентивные санкции, — интерпретировал слова украинского лидера Никифоров.

Владимир Зеленский накануне заявил, что НАТО надо нанести «превентивный удар» по России, не дожидаясь пока Москва якобы нанесет удар. Украинский лидер заявил, что Альянс должен исключить применение Россией ядерного оружия.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что позиция организации о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте остается прежней. Так он прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского о «превентивном ударе» по России.