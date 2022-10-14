Советник Зеленского: Украина найдет способ, как обеспечить работу Starlink Советник Зеленского Подоляк: Украина рассчитывает на то, что Starlink обеспечит стабильное соединение до конца переговоров

Фото: president.gov.ua

Михаил Подоляк

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк написал в своем Twitter-аккаунте, что украинские власти придумают, как обеспечить работу в стране компании Starlink, принадлежащей владельцу SpaceX Илону Маску. По его словам, в Киеве надеются на то, что Starlink обеспечит стабильное соединение до конца переговоров.

Украина найдет способ, как обеспечить работу Starlink. Мы ожидаем, что компания обеспечит стабильное соединение до конца переговоров, — заявил Подоляк.

Ранее в SpaceX заявили, что не в состоянии оплачивать дальнейшее обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине. В этой связи в компании попросили Пентагон взять эти расходы на себя.

Ранее бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник обматерил Маска после того, как тот предложил план по урегулированию конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России. Также предприниматель рекомендовал повторно провести референдумы в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях под наблюдением ООН.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что решение Маска прекратить оплату обслуживания системы Starlink на Украине станет серьезным ударом по обороноспособности этой страны. По его словам, ВСУ не смогут наводить вооружения по координатам, предоставляемым спутниками.