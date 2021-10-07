16+

Рубрики

Медиа

Архив

Европа

В Киеве прокомментировали реакцию других стран на контракт РФ с Венгрией

15:46, 07 октября 2021
В Киеве прокомментировали реакцию других стран на контракт РФ с Венгрией Ольга Стефанишина Фото: olga.stefanyshyna/instagram.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Подписание Венгрией контракта с Россией на поставки газа является следствием материализации рисков, связанных с запуском «Северного потока-2», но другие страны этого не замечают. Об этом заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, пишет РИА Новости.

Она подчеркнула, что договор между Россией и Венгрией интересен тем, что является прецедентом — первым контрактом, заключённым в обход Украины.

Это прямая материализация тех рисков запуска «Северного потока-2» о которых мы давно говорили. Но, к сожалению, сейчас никто из игроков, кроме Украины, не квалифицирует эту ситуацию как производную от системной работы РФ. Для наших партнёров пока это не красные линии,сказала Стефанишина.

Она добавила, что Киев намерен обсудить сложившуюся ситуацию с Германией, США и Еврокомиссией.

Как сообщалось, новые контракты Венгрии с «Газпромом» вступили в действие с 1 октября. Договорённости предусматривают поставки 3,5 млрд кубометров газа в год через Сербию посредством «Турецкого потока» и 1 млрд кубометров в год через Австрию. Поставки через территорию Украины были остановлены. До этого импорт газа из Венгрии на Украину происходил путём виртуального реверса. Теперь без транзита у Киева не будет возможности импорта.

Ранее экс-депутат Верховной рады Олег Тягнибок заявил, что новый газовый контракт между Россией и Венгрией стал примером «антиукраинских» действий со стороны Будапешта. По его мнению, это решение принесёт Киеву много проблем. Он также призвал не забывать и тот факт, что Венгрия в прошлом сотрудничала с Третьим рейхом.

В свою очередь депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива отметил, что поставки российского газа в Венгрию в обход Украины в перспективе приведут к развалу страны. Сложившаяся ситуация, по его словам, является началом конца украинской экономики.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео