В Киеве прокомментировали реакцию других стран на контракт РФ с Венгрией

Подписание Венгрией контракта с Россией на поставки газа является следствием материализации рисков, связанных с запуском «Северного потока-2», но другие страны этого не замечают. Об этом заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, пишет РИА Новости.

Она подчеркнула, что договор между Россией и Венгрией интересен тем, что является прецедентом — первым контрактом, заключённым в обход Украины.

Это прямая материализация тех рисков запуска «Северного потока-2» о которых мы давно говорили. Но, к сожалению, сейчас никто из игроков, кроме Украины, не квалифицирует эту ситуацию как производную от системной работы РФ. Для наших партнёров пока это не красные линии, — сказала Стефанишина.

Она добавила, что Киев намерен обсудить сложившуюся ситуацию с Германией, США и Еврокомиссией.

Как сообщалось, новые контракты Венгрии с «Газпромом» вступили в действие с 1 октября. Договорённости предусматривают поставки 3,5 млрд кубометров газа в год через Сербию посредством «Турецкого потока» и 1 млрд кубометров в год через Австрию. Поставки через территорию Украины были остановлены. До этого импорт газа из Венгрии на Украину происходил путём виртуального реверса. Теперь без транзита у Киева не будет возможности импорта.

Ранее экс-депутат Верховной рады Олег Тягнибок заявил, что новый газовый контракт между Россией и Венгрией стал примером «антиукраинских» действий со стороны Будапешта. По его мнению, это решение принесёт Киеву много проблем. Он также призвал не забывать и тот факт, что Венгрия в прошлом сотрудничала с Третьим рейхом.

В свою очередь депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива отметил, что поставки российского газа в Венгрию в обход Украины в перспективе приведут к развалу страны. Сложившаяся ситуация, по его словам, является началом конца украинской экономики.