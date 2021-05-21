В Киеве произошли столкновения националистов и сторонников Медведчука

https://static.news.ru/photo/bb7ca89e-ba24-11eb-9658-96000091f725_660.jpg Виктор Медведчук (в центре) Фото: Ирина Яковлева/ТАСС

В Киеве у здания суда, где проходило слушание по делу Виктора Медведчука, произошли столкновения между националистами и сторонниками политика.

По данным РИА Новости, сперва около здания апелляционного суда собрались несколько десятков человек. Собравшиеся вышли с плакатами, на которых написаны различные оскорбления в адрес лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука и его сторонников, а также выкрикивали националистские лозунги. Более того, участники пикета жгли дымовые шашки.

Здание апелляционного суда охраняется полицейскими, а также Нацгвардией, доступ в зал суда имеют только журналисты и участники процесса.

Виктор Медведчук прибыл для избрания меры пресечения в виде домашнего ареста. Однако сторона обвинения требует наказания в виде заключения под стражу либо в виде выплаты более десяти миллионов долларов залога.

Напомним, Виктор Медведчук обвиняется в государственной измене. Прокуратура Украины утверждает, что политик через своего посредника и соратника по партии Тараса Козака передал секретные данные о военном подразделении ВСУ российской стороне. Ранее NEWS.ru сообщал, что Козака также подозревают в государственной измене, в связи с чем депутат объявлен в розыск.