В Киеве произошли столкновения националистов и сторонников Медведчука

В Киеве у здания суда, где проходило слушание по делу Виктора Медведчука, произошли столкновения между националистами и сторонниками политика.
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Здание апелляционного суда охраняется полицейскими, а также Нацгвардией, доступ в зал суда имеют только журналисты и участники процесса.
Виктор Медведчук прибыл для избрания меры пресечения в виде домашнего ареста. Однако сторона обвинения требует наказания в виде заключения под стражу либо в виде выплаты более десяти миллионов долларов залога.
Напомним, Виктор Медведчук обвиняется в государственной измене. Прокуратура Украины утверждает, что политик через своего посредника и соратника по партии Тараса Козака передал секретные данные о военном подразделении ВСУ российской стороне. Ранее NEWS.ru сообщал, что Козака также подозревают в государственной измене, в связи с чем депутат объявлен в розыск.