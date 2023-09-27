В Киеве произошла вспышка африканской чумы свиней

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в Голосеевском районе Киева на территории лесопаркового хозяйства «Конча-Заспа», сообщили в пресс-службе городского совета украинской столицы. На территории района введен карантин в радиусе 10 километров.

В Голосеевском районе на территории КП «Лесопарковое хозяйство «Конча-Заспа» зафиксирована вспышка африканской чумы свиней, — говорится в заявлении.

На протяжении действия ограничительных мер запрещена торговля живыми свиньями, мясом без ветеринарных документов, а также проведение ярмарок с передвижением и скоплением скота. Карантин может быть снят в течение 40 дней после выполнения комплекса ветеринарно-санитарных мер.

Ранее эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский рассказал, что основными симптомами чумы являются лихорадка и интоксикация. В зависимости от пути передачи чума может протекать в трех формах: бубонной, легочной и кишечной. Бубонная чума передается через укусы блох и проявляется в виде высокой температуры, лихорадки, интоксикации и появления бубонов — сильных болезненных воспалений с покраснением лимфатических узлов, как правило, в зоне укуса. Наиболее тяжелой формой чумы является легочная, которая передается воздушно-капельным путем и приводит к развитию тяжелой пневмонии.