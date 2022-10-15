Администрации нескольких областей Украины сообщили о воздушной тревоге

Фото: 2022 Anatolii Siryk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Воздушная тревога звучит по всей Украине, сообщил украинский телеканал «Пятый». Просьбы проследовать в укрытие прозвучали в Волынской, Ровненской и Тернопольской, Одесской и Николаевской, Полтавской и Сумской областях, а также в Киеве. Официального комментария от Министерства обороны России нет.

Воздушная тревога звучит по всей Украине. Позаботьтесь о собственной безопасности, — сказано в сообщении телеканала.

В Сети очевидцы делятся кадрами, на которых видно поднимающийся столб дыма, предположительно, в Киеве. В столице Украины и других городах республики объявлена воздушная тревога, сообщается в Telegram-канале киевской администрации.

Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты! — говорится в сообщении.

Накануне вечером главы администраций Николаевской и Одесской областей Украины сообщили о воздушной тревоге в регионах. Позднее телеканал 5.ua сообщил о взрывах в Днепропетровской области Украины в городе Марганец.

Ночью член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о взрывах и пожаре в городе Запорожье, который находится под контролем властей Украины. По его словам, в областном центре «цвела герань» и в небо поднимались столбы дыма.