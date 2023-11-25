Пожар произошел в Киеве после серии взрывов

Фото: ГСЧС Украины

В Киеве произошел пожар после серии взрывов, сообщил в Telegram-канале начальник городской военной администрации Сергей Попко. По его словам, в столице горело нежилое помещение, огонь распространился на 100 кв. м.

В Соломенском районе произошло возгорание в нежилом помещении на площади 100 квадратных метров, — написал Попко.

Ранее украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что в Киеве прогремела серия взрывов. Жителей города призвали сохранять спокойствие и не покидать укрытия.

Накануне в Запорожской области прогремел взрыв, сообщал военный корреспондент Юрий Котенок. По его информации, российские войска нанесли ракетный удар по объекту ВСУ на территории региона, подконтрольной Киеву. В Министерстве обороны РФ эту информацию не комментировали. Также военкор сообщал о взрывах в городе Павлодар Днепропетровской области Украины. В регионе, а также в Николаевской и Кировоградской областях объявляли воздушную тревогу.

Военкор Евгений Поддубный заявил, что Вооруженные силы России 24 ноября атаковали аэродромы ВСУ в Николаевской и Днепропетровской областях. Он отметил, что удар российских войск пришелся по объекту в Вознесенске, расположенному к северу от Николаева.