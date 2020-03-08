https://static.news.ru/photo/b9a42012-6131-11ea-bf13-fa163e074e61_660.jpg Фото: МВС України/facebook.com

В столице Украины на Михайловской площади собрались женщины. Они выступают против домашнего насилия и абортов.

В столице пройдут акции различной направленности, а потому полицейские будут пристально следить за порядком и оперативно реагировать в целях недопущения конфликтов и любых нарушений. Кроме того, с участниками и организаторами мероприятий работают представители полиции диалога, задача которых заключается в предотвращении провокаций и разъяснении присутствующим на собраниях ответственности в случае нарушения правопорядка, — заявили в пресс-службе правоохранительных органов.

На данный момент в районе митинга активно работает полиция. Сотрудники правоохранительных органов перекрыли движение по улице Михайловской и Европейской площади для безопасности протестующих. По информации полицейских, в митинге принимают участие около 1,5 тысячи женщин. Они выступают за гендерное равенство.

NEWS.ru также сообщал, что в августе 2019 года феминистки устроили митинг в поддержку сестёр Хачатурян в Санкт-Петербурге.