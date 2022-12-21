В Киеве прогремел взрыв

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

19.12.2022, Киев

В Киеве произошел взрыв, сообщает издание «Страна.ua». Над городом поднялся столб дыма. Отмечается, что перед этим украинские власти объявляли три волны воздушной тревоги, однако последняя не распространялась на столичный регион.

В одном из районов Киева взрыв, поднимается столб дыма. Воздушной тревоги не было, — указано в сообщении.

21 декабря первая волна воздушной тревоги была объявлена по всей территории Украины, следует из данных онлайн-карты тревог Минцифры страны.

Утром 19 декабря очевидцы сообщили о взрывах в Киеве. Местные жители рассказали, что в столице Украины два раза за час звучала воздушная тревога. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе города. Генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко следом сообщил, что в Киеве около 1,1 млн жителей остались без света. По его словам, оборудование работает менее чем на 50% обычной мощности.

Российские войска начали наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры на Украине после атаки на Крымский мост. Глава государства Владимир Путин также сообщил о подрыве ВСУ линий электропередачи в Курске, указав, что на Западе никто не осудил Украину за эту диверсию.