В Киеве призвали согласовать с США передачу ВСУ истребителей Gripen

Фото: Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

Возможные поставки Вооруженным силам Украины истребителей Gripen должны быть согласованы с другими странами, кроме Швеции, в том числе с США, которые занимались передачей деталей для производства этого типа самолета, заявил заместитель руководителя офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Сибига в эфире телемарафона по украинским каналам.

Мне представляется, что нужно. Даже в таких самолетах, как Gripen, есть определенные составляющие, которые требуют согласия других союзников. Всегда это процесс, и мы, собственно, находимся в таком процессе, — ответил он на вопрос о согласовании поставок.

Кроме этого, Сибига отметил, что вопрос о возможных поставках шведских истребителей Украине уже ведется на уровне глав государств. При этом известно, что пилоты ВСУ начали выполнять тренировочные полеты на Gripen.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что украинские военные получат американские истребители F-16 после того, как пилоты окончат курсы обучения по управлению летательными средствами. По его словам, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен уже оповестил своих европейских коллег о скорой передаче самолетов ВСУ.