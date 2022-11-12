В Киеве призвали АСЕАН не дать РФ играть в «голодные игры» со всем миром Кулеба: Москве нельзя позволить устроить «голодные игры» со всем миром

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) не дать Москве устроить «голодные игры» со всем миром, сообщает Reuters. По его словам, для этого нужно использовать все возможные методы. Так министр прокомментировал известия об истечении срока действия зернового соглашения на следующей неделе.

Я призываю всех членов АСЕАН использовать все возможные методы, чтобы помешать России играть в голодные игры со всем миром, — заявил он в рамках саммита АСЕАН.

По словам Кулебы, необходимо убедиться в том, действуют ли добросовестно российские инспекторы, участвующие в зерновой сделке, и проверяют ли они суда без каких-либо искусственных задержек.

Глава внешнеполитического ведомства также заявил, что Киев не видит признаков того, что РФ готова к диалогу с Украиной. По его мнению, садиться за стол переговоров ради «красивой картинки» смысла нет.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пока не предложил личную встречу на полях АСЕАН, добавил Кулеба. Глава МИД Украины подчеркнул, что если это произойдет, то Киев «внимательно рассмотрит данный вопрос».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в своем обращении к международному сообществу отметил, что Киев рассмотрит вариант мирных переговоров с Россией при выполнении ряда условий. Он пояснил, что речь идет о возвращении всех вошедших в состав РФ украинских территорий, а также о компенсации всех убытков, которые понесла страна в ходе СВО. Глава государства при этом указал на то, что обязательным условием диалога является «уважение к Уставу ООН».