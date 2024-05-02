В Киеве призвали начать «наступательную украинизацию» Языковой омбудсмен Креминь: необходимо перейти к наступательной украинизации

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина должна перейти от «оборонительной» к «наступательной украинизации», заявил языковой омбудсмен страны Тарас Креминь. Согласно сообщению на сайте офиса уполномоченного по защите государственного языка, процесс будет предусматривать дополнительные возможности для функционирования украинского.

По словам уполномоченного Украины по защите государственного языка, нужен переход от ласковой (оборонительной) к наступательной украинизации страны, которая будет предусматривать дополнительные возможности и контроль для обеспечения функционирования украинского языка, — говорится в сообщении.

В пресс-службе омбудсмена не уточнили, как именно планируется это сделать. Заявление прозвучало в ходе выступления Креминя на международной конференции «Языки и культура во время войны».

Ранее Креминь сообщил, что русский язык как отдельную дисциплину преподают только в трех школах Украины. Общее число учеников в них составляет 768 человек. По его данным, сейчас русский язык в стране изучают менее тысячи школьников. Оценивая статистику уполномоченного по защите госязыка, журналисты издания «Страна», указали, что, по официальным данным, примерно 30% всего населения Украины признают русский язык родным.