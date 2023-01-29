В Киеве признались, что военная ситуация на востоке страны остается сложной Глава Минобороны Украины назвал сложной военную ситуацию на востоке страны

Фото: landforcesofukraine/t.me

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал сложной, но контролируемой военную ситуацию, сложившуюся на востоке страны. В интервью CBC он добавил, что на получение ранее обещанных Западом танков потребуется время. При этом Резников отметил, что для полноценного использования тяжелой техники на полях Украины солдатам ВСУ необходимо пройти обучение. Резников надеется, что к марту все будет готово.

Для меня все, что невозможно сегодня, (будет. — NEWS.ru) возможно завтра, — сказал Резников на интервью.

Ранее один из инструкторов ВСУ в беседе с журналистами сравнил пересадку на Leopard 2 с вождением Posrche после того, как всю жизнь пользовался автомобилем 1950-х годов. Ожидается, что тренировки украинских военных станут гораздо сложнее из-за обучения по использованию новых танков.

До этого отмечалось, что поставки западных танков не помогут Украине исправить положение в зоне проведения СВО. Украинским военным придется пройти ускоренный курс обучения и, вероятно, перейти к стратегии ВС США. ВСУ могут нацелиться на укрепления российской армии и попытаться прорвать оборону скоординированными атаками разными типами войск.