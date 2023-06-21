В Киеве признались, что штаб-квартира ГУР подвергалась ракетным ударам Представитель ГУР Юсов: штаб-квартира украинской разведки подвергалась обстрелам

Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

Штаб-квартира Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины подвергалась российским ударам, заявил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире всеукраинского телемарафона. Он подчеркнул, что несмотря на это, ведомство продолжает штатную работу.

Главное, что нужно знать: атаки были, — сказал он.

15 июня РИА Новости сообщало, что глава украинской военной разведки Кирилл Буданов был ранен 29 мая во время российского удара по зданию его ведомства. По сведениям агентства, ракета попала в соседний с Будановым кабинет. Отмечалось, что глава разведки находился в тяжелом состоянии.

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По данным агентства, раненого Буданова затем вывезли вертолетом на военную базу в польском Жешуве, туда за ним специально прилетал эвакуационный американский борт, который доставил главу украинской разведки в Германию.

5 июня гибель Буданова опровергли в Центре противодействия дезинформации Украины. В СМИ высказывали предположения, что глава ГУР был убит в результате ракетного удара.

20 июня Буданов впервые вышел в прямой эфир на ТВ после слухов о своем тяжелом ранении и смерти. В эфире телеканала «Рада» он заявил, что хорошо себя чувствует, а СМИ распространяли недостоверную информацию.