В Киеве признали вечную зависимость от Запада Украинский министр Камышин: Киев не перестанет зависеть от помощи Запада

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг

Украина всегда будет нуждаться в помощи Запада, заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Александр Камышин в интервью El Pais. По его словам, ни одно государство не сможет противостоять России в одиночку.

Мы никогда не перестанем быть зависимыми, потому что ни одна страна не сможет противостоять России с возможностями ее военной промышленности в одиночку, — заявил Камышин.

Он отметил, что сейчас украинская сторона испытывает острую нехватку финансов. В этой связи министр призвал страны Запада покупать украинскую продукцию.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что пакет военной помощи на $300 млн, который США предоставили Украине, был единичным и «уникальным» случаем. По ее словам, о новой поддержке Киева пока что рано говорить. Сингх пояснила, что на сегодня нет вариантов выявления свободных средств в других американских ведомствах для помощи украинским властям.

Также сообщалось, что военно-промышленный комплекс Евросоюза сталкивается с серьезными проблемами в вопросе наращивания производства вооружения для удовлетворения потребностей ВСУ. Выход на необходимые объемы производства может быть достигнут «слишком поздно» для Киева, если Вашингтон не предоставит военную помощь.