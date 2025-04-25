Кличко признал неизбежность отказа Украины от территорий

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ВС Украины

В рамках мирного процесса Украине придется отказаться от территорий, заявил BBC мэр Киева Виталий Кличко. По его мнению, в текущих условиях у главы государства Владимира Зеленского не будет иного выбора.

Один из сценариев — это <...> отказ от территории. Это несправедливо. Но для мира, <...> возможно, это может быть решением, временным, — сказал Кличко.

В феврале мэр Киева заверял, что боевые действия на территории Украины могут закончиться в течение пары месяцев в результате достижения компромисса. По его словам, компромисс мог быть болезненным.

Ранее бывший американский военный Дэниел Дэвис призвал Зеленского признать военное, экономическое и дипломатическое поражение Украины. По его словам, Киеву пора «вернуться в реальный мир», перестать игнорировать факты и прекратить рассчитывать на помощь Запада.

До этого Дэвис уже обращался с подобным призывом к украинским властям, отметив, что российские войска могут дойти до Киева, если Зеленский не признает поражение и не закончит вооруженное противостояние. По его мнению, бойцы ВС РФ даже не встретят никакого сопротивления в столице соседнего государства. Бывший военный добавил, что российская армия попросту сметет всех способных носить военную форму на Украине.