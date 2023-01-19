В Киеве признали, что убитый переговорщик Киреев не был российским шпионом Советник офиса Зеленского Подоляк: убитый переговорщик Киреев не был российским шпионом

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Член украинской делегации Денис Киреев (слева) перед началом российско-украинских переговоров в Гомельской области

Застреленный в Киеве бывший участник переговоров с Россией Денис Киреев не был российским агентом, заявил в интервью новостному порталу Delfi советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, Киреев имел отношение к Главному управлению разведки, а его убийство было связано с отсутствием единой координации между силовыми структурами.

Были определённые претензии к нему, с одной стороны, с другой — не успели эти претензии урегулировать в диалоговом формате, это не связано с работой делегации и с переговорным процессом. Он не являлся агентом РФ, — сказал Подоляк.

Ранее Wall Street Journal со ссылкой на источник в СБУ сообщила, что убийство бизнесмена и члена первой делегации Украины на переговорах с Россией Дениса Киреева совершили сотрудники Службы безопасности Украины из-за подозрений в шпионаже в пользу России.

Киреева застрелили в марте при задержании в центре Киева. Он направлялся в Белоруссию в сопровождении личной охраны. Однако помочь при задержании и последующем убийстве охрана не сумела. Предполагается, что Киреев отдал им приказ не вмешиваться. Несмотря на подозрения в шпионаже и убийстве, Киреева похоронили с военными почестями. Главное управление разведки Минобороны Украины после смерти Киреева заявило, что он погиб при выполнении специальной задачи.