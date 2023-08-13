Киев признал неприятную правду о помощи Запада Посол Украины Маркарова: Киев не уверен в вечной помощи США

Фото: Allison Bailey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Оксана Маркарова

У Киева нет уверенности в том, что поддержка со стороны Вашингтона будет вечной, заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью газете Huffington Post. Она отметила, что обеспечение помощи со стороны западных партнеров является постоянно работой дипломатов.

Я не могу сказать, что все мы уверены и что поддержка... это навсегда, — сказала Маркарова.

Дипломат признала проблемы с коррупцией на Украине. Она подчеркнула, что киевские власти готовы обсуждать с Вашингтоном любые меры, направленные на обеспечение прозрачности в отслеживании уже предоставленной помощи.

Ранее в Конгрессе США заявили, что больше не могут выделять миллиарды на нужды Киева, так как у Америки немало внутренних проблем. Такая резкая реакция стала ответом на просьбу американского президента выделить Украине на противостояние с Россией дополнительные $13 млрд.

В частности, представитель Республиканской партии Марджори Тейлор Грин обратила внимание, что из-за сегодняшней политики Белого дома и экономических проблем в стране американские пенсионеры едва могут оплатить аренду. Более того, в США фиксируется самая высокая численность бездомных за все время.