В Киеве признали бесполезность ракет ATACMS в контрнаступлении ВСУ WP: украинские чиновники признали, что ATACMS не изменили ход контрнаступления

Фото: U.S. Army/John Hamilton

Американские ракеты ATACMS и кассетные снаряды не оказали переломного влияния на контрнаступление Вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции России, сообщает Washington Post со ссылкой на источники в Киеве. По информации газеты, поставляемое Западом вооружение не вывело «из тупика» ситуацию в зоне боевых действий.

Несмотря на свою полезность, ни пусковые установки ATACMS, ни кассетное оружие не вывели ситуацию на поле боя из тупика, — приводит WP заявление украинских чиновников.

Авторы материала подчеркнули, что ВСУ также не смогли развернуть ход контрнаступления в свою пользу с применением морских и воздушных беспилотников.

Ранее сообщалось, что британские и американские стратеги, помогая украинской армии разрабатывать план контрнаступления, провели ряд настольных военно-тактических игр. Во время учений эксперты использовали специальное программное обеспечение для военных игр, а также просто передвигали вручную фишки на карте.

Симуляции проводили на базе ВС США в Германии в начале 2023 года. Как подчеркнул один высокопоставленных украинских военных чиновников, настольные учения не сработали. По его словам, в реальности солдатам ВСУ пришлось участвовать в боях, которые ни на что не были похожи.