В Киеве начали демонтаж монумента российскому и украинскому рабочему В Киеве начали демонтаж монумента под аркой Дружбы народов России и Украины

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В Киеве приступили к демонтажу монумента российскому и украинскому рабочему под аркой Дружбы народов, расположенного в Крещатом парке, сообщает украинское издание «Страна.ua». Видео с демонтажем опубликовала украинский депутат Кира Рудык в своём Telegram-канале.

Пришло время наконец-то избавляться от советских и русских памятников. Всех этих дружб народов, ватутиных, щорсов. Им место в музее коммунизма. На свалках истории. Всегда не доходили руки. Теперь дошли, — написала она под видео.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в ближайшее время в украинской столице будут демонтированы скульптуры двух рабочих с монумента Дружбы народов России и Украины. Вторую скульптурную композицию также разберут, подчеркнул Кличко. Что касается арки из титановых листов, то она будет подсвечена цветами украинского флага.

В апреле депутаты Верховной рады Украины предложили демонтировать 60 памятников и мемориальных досок, имеющих отношение к России и СССР. В список попали монументы поэту Александру Пушкину, писателю Михаилу Булгакову, военачальникам Николаю Ватутину, Николаю Щорсу, Михаилу Кирпоносу, Павлу Рыбалко и педагогу Антону Макаренко, лётчику Валерию Чкалову, а также героям фильма «Место встречи изменить нельзя» Глебу Жеглову и Владимиру Шарапову.