В Киеве придумали способ вытеснить «Росатом» из ЕС Кулеба: Украина и США придумали способ вытеснить «Росатом» из ЕС

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Киев совместно с американской компанией Westinghouse придумала способ вытеснить российский «Росатом» с рынка топлива для атомных электростанций в Евросоюзе, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба изданию «Украинская правда». Однако, по его словам, результата пока нет.

Украина вместе с компанией Westinghouse предложила решение, разрушающее монополию России на поставку топлива на атомные электростанции в странах ЕС, построенные Россией и Советским Союзом. Мы дали удочку в руки ЕС, чтобы она поймала крупную жирную санкционную рыбу «Росатома». Но, к сожалению, мы пока этого результата не видим, — заявил он.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев стремится нарастить производство урана и вытеснить Россию с этого рынка. По его словам, РФ до сих пор контролирует значительную часть мирового рынка урана, многие компании заключили контракты, поэтому процесс введения санкций в этой области медленный. Однако Украина, как заверил министр, «упорно работает» над тем, чтобы изменить ситуацию.

Зависят от российского урана и США, и уровень этой зависимости, по словам помощника министра энергетики страны Кэтрин Хафф, критический. По ее словам, Вашингтон закупает у поставщиков из России как минимум 20% ядерного топлива. Чиновница признала, что РФ контролирует около 50% мировых мощностей по обогащению в области атомной энергетики.