В Киеве предупредили о надвигающейся демографической катастрофе Экс-советник Кучмы Соскин: курс президента Зеленского может уничтожить народ Украины

Фото: IMAGO/Ukrainian President s Offi/Global Look Press

Владимир Зеленский

Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что политика действующего руководителя страны Владимира Зеленского при поддержке стран Запада ведет к демографической катастрофе. По мнению экс-советника, украинская администрация по сути разрушает демографическую систему, разжигая конфликт и не позволяя мужчинам покидать страну из-за введенного военного положения. Заявление Соскина опубликовано на его YouTube-канале.

Происходит уничтожение украинской нации, украинского народа. Уничтожается семья как институт, уничтожается в принципе деторождение на Украине — это сделал Зеленский, — сказал Соскин.

Он также добавил, что Запад способствует разжиганию конфликта, который катастрофически скажется на будущем Украины, поставляя Киеву новые вооружения. По словам Соскина, результаты такой политики покажут демографические данные за 2022 год.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что смертность в России в 2022 году снизилась на 22% в сравнении с 2021 годом. По ее словам, за прошлый год ожидаемая продолжительность жизни в РФ возросла на 2,5 года и составила 72,6 года. Кроме того, она выразила надежду на то, что уже в 2023 году Россия вернется к доковидным показателям.

При этом демограф Андрей Коротаев заявил, что основной причиной сокращения населения России в 2022 году вновь стало снижение рождаемости.