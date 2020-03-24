https://static.news.ru/photo/490c7bce-6dde-11ea-b72d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что количество заразившихся коронавирусом в стране может значительно возрасти при недостаточном соблюдении профилактических мер.

Он пояснил, что существуют различные расчёты и прогнозы относительно инфекции на территории страны. Власти их учитывают и внедряют превентивные меры.

Мы можем говорить и о 200 тысячах, и о миллионах людей, которые могут заболеть. Но это всё будет зависеть от того, как мы будем выполнять профилактические мероприятия, — цитирует чиновника телеканал «112 Украина».

Ляшко добавил, что в настоящий момент на Украине подтверждено 97 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел один человек, ещё трое скончались.

Согласно последним данным, в мире заразились более 387 тысяч человек. При этом выздоровели свыше 101 тысячи, жертвами заболевания стали 16,7 тысячи человек.

В России зафиксировано 495 случаев заражения коронавирусом. Выписаны по выздоровлению 22 человека.

Ранее NEWS.ru писал, что глава МВД Украины Арсен Аваков предсказал голод в стране в связи с коронавирусом. По его словам, из-за карантина закрываются многие мелкие предприятия, их работники остаются без зарплат, и вскоре у них не будет средств для покупки продуктов и лекарств.