В Киеве предприниматели второй день митингуют против карантина

https://static.news.ru/photo/b2f36bf0-3f76-11eb-8958-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

В Киеве продолжается акция протеста предпринимателей против карантинных ограничений для бизнеса в связи с пандемией. Митингующие собрались в центре города на площади Независимости.

Участники акции настроены мирно. Им удалось установить на площади несколько небольших палаток. Предприниматели намерены митинговать минимум до конца недели.

Отмечается, что ночь прошла без происшествий. Столкновений полиции и демонстрантов зафиксировано не было, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, предприниматели протестуют против решения властей ввести локдаун, а также закона, обязывающего представителей малого бизнеса устанавливать кассовые аппараты. Акция организована украинским движением предпринимателей «SaveФОП». Митингующие намерены продолжать её до полного выполнения их требований.

Накануне, 15 декабря, в ходе столкновений с участниками акции пострадали порядка 40 сотрудников полиции. Большинство силовиков получили ожоги глаз. Один из них потерял сознание от удара по голове. Травмы получили и несколько демонстрантов.

Украинские власти продлили режим чрезвычайной ситуации в стране до 28 февраля. В период с 8 по 24 января 2021 года будут усилены карантинные меры — приостановят работу все развлекательные и культурные учреждения, рынки, школы, вузы.