В Киеве предложили сохранить снятый с «Родины-матери» герб СССР Украинский скульптор Пергаменщик предложил сохранить снятый с «Родины-матери» герб СССР

Фото: Volker Preusser/www.imago-images.de/Global Look Press

Украинский скульптор Алексей Пергаменщик, приложивший руку к созданию герба Украины в виде трезубца, который установят на монумент «Родина-мать» в Киеве вместо советского, предложил сохранить герб СССР. В интервью «Укринформ» он счел правильным поместить фрагмент монумента в зал под статую, распилив на несколько частей.

Я настаиваю на том, чтобы советский герб сохранили. Я посоветовал бы его разрезать по швам, потом снова сварить и разместить в темном помещении под «Родиной-матерью», там есть большой темный зал, — сказал Пергаменщик.

Он считает, что герб можно было бы положить в перевернутом виде. По его словам, фрагмент постамента в таком случае следует подсветить красными лампами. Пергаменщик отметил, что демонтаж герба СССР начнется на этой неделе — его будут срезать сварщики, чтобы не нагружать руку статуи. Скульптор добавил, что новый герб весит около 400 кг.

Ранее стало известно, что монумент «Родина-мать» в Киеве получит новое название — «Украина-мать». Генеральный директор национального музея истории страны во Второй мировой войне Юрий Савчук выразил надежду, что Министерство культуры утвердит изменения к Дню независимости страны.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала «принципиальностью» решение Киева переименовать монумент «Родина-мать». По ее словам, памятник переименуют, поскольку его нельзя снести.