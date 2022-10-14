В Киеве предложили потолок цен на российскую нефть не выше $20 Советник Зеленского Устенко предложил ввести потолок цен на российскую нефть не выше $20 за баррель

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Советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко призвал ввести потолок цен на российскую нефть на уровне 10$-20$ за баррель. В разговоре с изданием Newsweek он высказал мнение, согласно которому сырье, добываемое в РФ, должно стоить на уровне предельных издержек добычи нефти, что может свести прибыль от продаж сырья к нулю.

По нашему мнению, уровень потолка цены должен быть как можно ниже, что означает, что он должен быть на уровне предельных издержек добычи нефти... Я бы сказал, что это уровень между 10$ и 20$ за баррель, — заявил Устенко.

По словам советника Зеленского, введение потолка цен тормозят обсуждения в ЕС и лоббирование со стороны судоходных организаций Мальты, Греции и Кипра. Тем не менее, как отметил Устенко, данный механизм все равно начнет работать.

Данные индекса Минфина РФ свидетельствуют, что на текущий момент российская марка нефти Urals торгуется за $75,91 за баррель.

В ходе встречи МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне министр финансов США Джанет Йеллен предложила установить предельную цену на российскую нефть в районе $60 за баррель. По мнению министра, это позволит сократить доходы Москвы от продажи энергоресурсов, но сохранит прибыльность их добычи.