В Киеве предложили исключить Россию из состава G20 В Раду внесли проект обращения к G20 с просьбой исключить РФ из состава «двадцатки»

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Киев планирует обратиться к G20 с просьбой об исключении России из состава «Большой двадцатки». Проект обращения внесен в Верховную раду, сообщает РИА Новости. Ранее в октябре президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением, что России не место в «Большой двадцатке».

Верховная рада Украины обращается к государствам Группы двадцати с предложением исключить Российскую Федерацию из состава Группы двадцати, — сказано в тексте приложения к проекту.

Саммит G20 стартует на индонезийском острове Бали 15 ноября и продлится два дня. Российскую делегацию на мероприятии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. G20 является главным форумом международного экономического сотрудничества, на который приходится около 85% мирового ВВП, более 75% мировой торговли и около двух третей населения мира.

В марте советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом изучает с союзниками возможность исключения России из «Большой двадцатки». Он отметил, что Москва теперь не может как раньше вести бизнес в международных институтах и в международном сообществе, сообщается на сайте американской администрации.