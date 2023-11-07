В Киеве пожаловались, что Запад не сдержал слово по поставкам оружия Офис президента Украины: Запад не поставляет обещанное оружие в полном объеме

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Киев не получил в полном объеме то оружие, которое изначально было обещано ему странами Запада, заявил в интервью телеканалу «Дом» советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко. Он подчеркнул, что для продолжения боевых действий необходимо в разы больше вооружений, чем поставляется сейчас.

На вчера [оружия из стран Запада] нужно было в десять раз больше. И было бы хорошо хотя бы получить то, что было обещано, то, что было задекларировано, передается Украине, но, к сожалению, до сих пор не поступило в наше распоряжение. То есть мы даже не говорим о том, чтобы как-то расширить палитру <...> а чтобы хотя бы получить то, что обещано, — пожаловался Лещенко.

Он пояснил, что решение проблемы увеличения поставок оружия зависит от мощностей заводов-производителей, правительств стран-партнеров Украины и логистики.

Ранее Следственный комитет РФ подсчитал, что военную помощь Украине осуществляют 14 стран, среди которых США, Австралия, Канада, Кипр, Нидерланды, Польша и другие. По данным СК, с мая 2023 года они направляли Киеву ракеты, артустановки, тяжелую технику и другое вооружение.

В свою очередь, и.о. постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что европейские страны не потянут дальнейшие поставки оружия Украине. Он отметил, что в итоге на ситуации наживутся США. О невозможности европейских поставок также написала газета Politico. По ее данным, это может поставить под угрозу собственную безопасность Евросоюза.