В Киеве пожаловались на затягивание Западом поставок оружия Подоляк: поставки западного оружия Украине опаздывают на три-четыре месяца

Фото: U.S. Army

Обещанная Западом военная помощь приходит на Украину с большим опозданием, вместо одной недели поставки затягиваются на три-четыре месяца, заявил советник офиса президента Михаил Подоляк украинскому «24 каналу». По его словам, это негативно отражается на темпах контрнаступления ВСУ.

Если мы договорились об определенных инструментах ведения боевых действий, то эти инструменты должны быть через 7–10 дней, сколько нужно для логистики, но не через 90 или 120 дней, — сказал Подоляк.

Ранее он заявил, что Украине нужны не «чудесные» предложения отказаться от части территорий в обмен на некие гарантии и вступление в НАТО, а полноценная военная помощь. Подоляк подчеркнул, что изменившаяся риторика стран Запада «провоцирует Россию на дальнейшую эскалацию».

До этого сообщалось, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, в ходе которого попросил ускорить предоставление военной помощи ВСУ. Они также обсудили реализацию украинской формулы мира.

При этом стало известно, что президент США Джо Байден подписал закон о финансировании американского правительства, не предусматривающий выделение средств на поддержку Израиля и Украины.