В Киеве появится военное кладбище на 266 гектаров «РВ»: в Киеве появится военное кладбище на 266 гектаров

Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киевские власти намерены открыть новое кладбище для захоронения погибших военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на украинские СМИ. По его данным, объект появится недалеко от украинской столицы, в поселке Гатное Фастовского района, власти распорядились выделить необходимую землю для реализации данной идеи.

После сообщений об эксгумации тел на украинских кладбищах для захоронения погибших солдат кабинет министров Украины утвердил строительство Национального военного мемориального кладбища в поселке Гатное Фастовского района Киевской области, который граничит с Киевом, — говорится в сообщении.

Согласно проектной документации, площадь военного кладбища составит около 266 гектаров, тем самым по своим размерам оно может превзойти Арлингтонское кладбище в США, где захоронено около 407 тысяч человек.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко показал видео массовых похорон украинских военнослужащих. На одном из видеороликов житель Украины сообщает, что для погибших не хватает мешков, на другом ролике под открытым небом стоит десяток гробов, которые накрыты украинскими флагами.