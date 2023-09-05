В Киеве появились пешеходные переходы в виде флага США

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пешеходные переходы на некоторых улицах Киева перекрасили в цвета флага США, сообщают жители города в социальных сетях. На кадрах, опубликованных в соцсети TikTok, видно, как на тротуаре нарисована зебра с красными и белами полосками. При этом угол зебры стилизован под синий прямоугольник со звездами, имитируя американский флаг.

Отмечается, что такие пешеходные переходы встречаются не на всех улицах украинской столицы. По словам горожан, их можно встретить на улице Михаила Коцюбинского, а также на Оболони, расположенной на севере Киева. В российском сегменте соцсети отнеслись к появлению таких переходов неоднозначно. По мнению пользователей, такая расцветка зебры может оскорбить жителей США, так как киевляне будут топтать важный государственный символ одного из ключевых союзников Украины.

В начале июля власти Киева «перекрасили» один из главных монументов города, памятник «Родина-мать», в цвета флага США. Таким образом они хотели поздравить Соединенные Штаты Америки с Днем независимости. Комментируя это событие, депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что в действительности этим жестом Украина присягнула на верность Западу. По его мнению, Украина готова поступиться своей историей в угоду другим государствам.