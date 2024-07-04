В Киеве появилась американская «статуя Свободы» «Обозреватель»: памятники маленьким основателям Киева «нарядили» в символы США

Фото: Norbert Eisele-Hein/Global Look Press

Власти Киева «нарядили» в американскую символику памятники основателям столицы, сообщает украинское издание «Обозреватель». Так, маленькие основоположники города Кий, Щек и Хорив появились в шортах и панамках в расцветке флага США, а их сестренка Лыбидь — в образе статуи Свободы.

В столице в честь Дня независимости Соединенных Штатов Америки переодели скульптуры маленьких основателей Киева, — говорится в сообщении.

Памятник основателям украинской столицы в детском возрасте расположен на Почтовой площади. Скульптура состоит из трех фигур мальчиков, которые пускают кораблики по бронзовой карте Киева, а их сестра машет им рукой со скамейки. На карте отображены ключевые достопримечательности города.

Ранее посольство РФ в Берлине сообщило, что в Германии, как и по всей Европе, участились случаи вандализма в отношении мемориалов, посвященных солдатам Красной армии, советским военнопленным, а также жертвам принудительного труда. Дипучреждение заявило, что российская сторона расценивает подобные инциденты в качестве «вопиющего надругательства над памятью». Посольство призвало власти ФРГ обеспечить сохранность советских мемориалов и захоронений.