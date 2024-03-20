В Киеве пояснили, что хотел сказать Макрон по теме отправки военных МИД Украины: слова Макрона об отправке войск означали подготовку солдат ВСУ

Фото: Lorenz Huter/Lorenz Huter/photothek.de/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Под заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину подразумевалось, что Париж выделит советников и инструкторов для подготовки украинских военных, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с La Stampa. Министр также уточнил, что речь идет о тренировке солдат на украинской территории.

Когда Макрон говорил о направлении войск на Украину, европейских лидеров охватила паника. Макрон всего лишь имел в виду возможность подготовки украинских солдат непосредственно на Украине, а не вне страны, как это происходит сейчас, — сказал Кулеба.

По словам главы МИД, Украина никогда не обращалась к партнерам с просьбой отправить войска в зону боевых действий. Как подчеркнул министр, Киеву нужны вооружения — беспилотники, боеприпасы и дальнобойные ракеты — для уничтожения логистических центров российской армии.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышки заявил, что Вооруженные силы Франции несут высокие потери в конфликте на Украине. По его словам, такого урона личному составу французской армии не было со времен Алжирской войны. Он также подчеркнул, что при этом в Париже потери признают «неофициально».