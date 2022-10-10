В Киеве повторно объявлена воздушная тревога

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Киеве и области днем 10 октября повторно объявлена воздушная тревога, сообщает Telegram-канал городской государственной администрации. По сведениям украинских СМИ, в Киевской области работает ПВО. Ранее сегодня после утренних обстрелов сообщалось, что воздушная тревога была отменена почти по всей Украине.

В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты! — передают власти города.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Позже в СМИ появилась информация, что вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, во Львове, в Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент страны Владимир Зеленский в обращении к гражданам заявил, что на территории всего государства не утихает воздушная тревога. Он также попросил жителей не покидать укрытий.

Позже мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о повреждениях объектов критической инфраструктуры города, а также сообщил о наличии пострадавших. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, погибли пять человек и пострадали еще 12.