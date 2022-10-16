В Киеве повторно объявили воздушную тревогу

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В столице Украины прозвучала сирена воздушной тревоги. Предупреждение объявляется уже второй раз за воскресенье, 16 октября, пишет Telegram-канал городской администрации. Первая воздушная тревога объявлялась вскоре после полуночи.

В Киеве объявлена ​​воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты! — говорится в сообщении.

Согласно информации издания «Страна», воздушная тревога также объявлена в Киевской, Полтавской и Черкасской областях.

Накануне воздушная тревога прозвучала не только в Киеве, но и в ряде регионов Украины. В частности, в Волынской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровненской, Сумской и Тернопольской областях.

Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о ракетном ударе по одной из общин региона. В «Укрэнерго» позднее заявили, что был сильно поврежден один из объектов инфраструктуры.