В Киеве повреждены два объекта критической инфраструктуры Кличко сообщил о повреждении критической инфраструктуры в Киеве

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В Киеве были повреждены два объекта критической инфраструктуры, написал в Telegram мэр города Виталий Кличко. Он отметил, что частично ограничено предоставление услуг электро- и водоснабжения во многих домах на левом берегу столицы. В некоторых домах возможно понижение давления в водопроводной сети и изменение цвета и прозрачности воды.

Обращаюсь ко всем киевлянам максимально экономить электроэнергию. Не включать мощные электроприборы — кондиционеры, электрочайники, микроволновые печи и т.д., — написал мэр.

Ранее 18 октября замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что в Киеве были обстреляны объекты энергетической инфраструктуры. Он отметил, что в городе было зафиксировано как минимум три прилета снарядов на левом берегу Днепра.

Украинские Telegram-каналы также сообщают о взрывах в столице. Как пишут авторы портала «Труха Украина», сейчас над столицей стоит дым. Объявлена воздушная тревога. Предположительно, в городе работает ПВО.