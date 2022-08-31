В Киеве потребовали закрыть музей Михаила Булгакова Украинский союз писателей выступил против существования в Киеве музея Михаила Булгакова

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Музей Михаила Булгакова в Киеве

Украинский союз писателей выступил против существования в Киеве музея писателя Михаила Булгакова, сообщается на сайте союза. В сообщении секретариата союза говорится, что Булгаков «ненавидел Украину и порочил ее в своих произведениях». Вместо музея Булгакова они предложили создать музей украинского композитора Александра Кошица, который жил в том же доме на Андреевском спуске в Киеве до 1906 года. Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новость цитатой из произведения Булгакова, отметив, что «квартирный вопрос» добил «иванов бездомных».

Если для москвичей «квартирный вопрос» стал единственным, что их испортило, то этих «иванов бездомных» он добил, — написала Захарова.

Ранее стало известно, что киевский городской совет переименовал 95 улиц, переулков и площадей, которые «связаны с Россией и советским прошлым», сообщил мэр города Виталий Кличко. В частности, среди переименованных улица Маршала Малиновского — она стала улицей Героев полка «Азов» (террористическая организация, деятельность в России запрещена). Питерскую улицу теперь будут называть Лондонской.