Казахстанский оппозиционер умер в Киеве после покушения

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В ночь на 2 июля в киевской больнице умер казахстанский журналист Айдос Садыков, сообщила в Facebook (деятельность в РФ запрещена) его жена Наталья. Он был ранен в украинской столице две недели назад.

13 дней Айдос боролся за жизнь в реанимации, но чуда не случилось, — написала Наталья Садыкова.

Покушение на Садыкова произошло в середине июня. Неизвестный с пистолетом подбежал к машине, где находился потерпевший и его жена, выстрелил в мужчину и скрылся. Это случилось в Шевченковском районе Киева недалеко от дома, где живут супруги. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Двух подозреваемых в покушении на Садыкова на Украине объявили в международный розыск. Через сутки одного из них задержали в Казахстане. Авторы YouTube-канала «Бәсе» Наталья и Айдос Садыковы сами в розыске на родине с октября 2023 года.

В конце июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правоохранительным органам установить местонахождение подозреваемых в нападении. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали, Астана готова сотрудничать с украинскими правоохранительными структурами для поиска подозреваемых, в том числе по линии Интерпола.