Максим Землянский

В Киеве пообещали, что не будут «таскать за бороды» монахов из лавры Секретарь СНБО Данилов пообещал решить вопрос с монахами в лавре без применения силы

31 марта 2023 в 10:24

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

10 марта дирекция заповедника «Киево-Печерская лавра» заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ и предписала монахам покинуть монастырь