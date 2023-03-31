Выселение монахов канонической Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры будет выполнено по закону, их никто не будет «таскать за бороды», заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. В эфире одного из местных телеканалов он сказал, что силовой метод решения подобных задач не приветствуется в Киеве. При этом он подчеркнул, что лавру в итоге очистят от людей, которые сейчас находятся там.
Я неоднократно говорил, что мы этого делать не будем. Физически за бороды таскать не будем, это не наша тактика. Спокойно решение страны будет выполнено, государственный заповедник будет полностью в руках страны, — заметил Данилов.
10 марта монахов Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви предупредили, что в связи с расторжением договора аренды они должны покинуть обитель до 29 марта. Наместник монастыря митрополит УПЦ Павел (Лебедь) заявил, что послушники не покинут стены храма до окончания судебного разбирательства с руководством заповедника.
31 числа члены комиссии по приемке объектов снова пришли в лавру. Верующие отказались допускать их к помещениям.
Ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что монахи обители оказались «выброшены на улицу». Священнослужитель подчеркнул, что слезы верующих не упадут на землю, они упадут на голову главы государства.