В Киеве полностью восстановили работу системы теплоснабжения

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В Киеве полностью возобновили работу системы теплоснабжения, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Градоначальник пояснил в своем Telegram-канале, что все источники подачи тепловой энергии функционируют в штатном режиме. По словам Кличко, сотрудники коммунальных служб проведут техобслуживание в тех домах, где возникнут перебои с подачей тепла.

Город после последних обстрелов возвращает работу всех сервисов. В частности, полностью возобновлена работа системы теплоснабжения столицы. Все источники теплоснабжения работают в штатном режиме. В течение дня коммунальщики будут работать по отдельным домам, где могут возникать локальные проблемы с теплом, — написал Кличко.

Накануне градоначальник сообщил, что утром 17 декабря в Киеве возобновили движение поездов в столичном метро. До этого в СМИ появились сообщения, что движение поездов было полностью остановлено из-за ракетных обстрелов и последующих перебоев с электричеством.

Утром 16 декабря прогремели взрывы в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Днепре и Запорожье, а также в Киевской, Харьковской, Полтавской, Николаевской, Хмельницкой, Житомирской, Одесской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога.