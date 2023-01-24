В Киеве похвастались подвижками в переговорах по оружию НАТО Глава МИД Украины Кулеба рассказал о подвижках в переговорах о поставках боевых самолетов НАТО

Фото: US Army

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что тема поставки Киеву западными странами боевых самолетов НАТО «двинулась», передает «Укринформ». По его словам, на Украине рассчитывают получить их до конца 2023 года.

Уже сейчас можно видеть, как в информационном пространстве появляются первые сообщения, что кто-то где-то обсуждает тему самолетов. Раньше этого не было, а сейчас это уже реальность, — сказал Кулеба.

По его словам, у Киева осталось три больших вопроса, один из которых, а именно танки, по мнению политика, «почти решен». Еще две «опции» еще не закрыты — это дальнобойные ракеты и боевые самолеты, подчеркнул Кулеба.

Он также выразил мнение, что новые решения о поставках Украине оружия примут во время очередной встречи в формате «Рамштайн».

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус по итогам совещания контактной группы на авиабазе Рамштайн заявил, что страны НАТО и их союзники не смогли договориться по вопросу поставок Украине немецких танков Leopard 2. При этом он добавил, что Альянс продолжит оказывать Киеву военную помощь.