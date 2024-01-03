В Киеве под удар попала фабрика военной одежды, которую носит Зеленский

Фото: ДСНС Украины

Фабрика М-ТАС по изготовлению обмундирования для Вооруженных сил Украины получила повреждения при взрывах 2 января, сообщила пресс-служба предприятия в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Отмечается, что изготавливаемую на предприятии одежду носят президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Повреждены производственные мощности и склады М-ТАС, — сказано в сообщении.

Зеленский ранее заявил, что в результате массированного удара по Киеву и области погибли четыре человека, еще более 90 пострадали. По его словам, для устранения последствий задействовано более 500 спасателей.

Telegram-канал «Военное дело» сообщил об уничтожении в Киеве подземного командного пункта, в котором находился заместитель Залужного. Имя погибшего украинского генерала неизвестно. Кроме того, в результате воздушной атаки на Киев система противовоздушной обороны лишилась нескольких зенитных комплексов.

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что 63% энергетических объектов украинской столицы получили повреждения за прошлый год. Он также отметил помощь западных партнеров, которые направили в город генераторы и другое необходимое энергооборудование.