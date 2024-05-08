В Киеве переименовали проспект, посвященный советской газете «Правда» Власти Киева переименовали проспект Правды в честь Европейского Союза

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г. Киев, Украина

В Киеве проспект Правды переименовали в честь Европейского Союза, заявили в горсовете украинской столицы. Прежнее название улицы было посвящено советской газете «Правда», поэтому власти приняли решение о «деколонизации». Переименование проспекта объяснили курсом Украины на присоединение к Евросоюзу.

В Подольском районе проспект Правды переименован в честь Европейского Союза, — заявили в горсовете.

Ранее в Верховную раду внесли законопроект о переименовании 336 населенных пунктов и семи районов. В документе приводятся старые и новые названия. Например, закарпатскому Пушкино хотят дать название Межлесье, одесской Надеждовке — Шампань, селу Роще — Новый Париж, а городу Южному — Порт-Анненталь.

Также в Киеве в рамках кампании по дерусификации переименовали улицу, названную в честь родившегося там писателя Михаила Булгакова. Теперь улица носит имя грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе. Заместитель мэра украинской столицы и секретарь городского совета Владимир Бондаренко заявил, что таким образом страна продолжает избавляться от названий, оказавших «влияние на искажение национального сознания украинцев».